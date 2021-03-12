Пожар в Киеве — горел дом престарелых, 80 человек эвакуировали

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Пожар в Киеве произошел рано утром 12 марта — загорелся дом престарелых. Спасатели полтора часа тушили пожар в трехэтажном здании. С верхних этажей удалось эвакуировать 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 5.51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11-б в трехэтажном здании для престарелых на кровле возник пожар, — информирует ГСЧС.

В 6.55 пожар был локализован на площади 100 кв. м, а в 7.17 — полностью ликвидирован.

На момент возникновения пожара в доме находились в общей сложности 80 человек. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению привлекались 35 пожарных.

Напомним, пожар в пансионате для пожилых людей в Харькове вспыхнул 21 января, на пепелище нашли тела 15 погибших. Предварительно, заведение работало без всяких разрешений. Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.