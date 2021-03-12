Карантин в Украине – Минздрав обновил разделение на зоны. Фото: vinnitsaok

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Карантин в Украине продолжается из-за пандемии коронавируса. Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны.

По данным Минздрава, в «красной» зоне находятся четыре области — Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая.

В оранжевой оказались 11 регионов — Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные области остались в «желтой» зоне карантина. Показатель госпитализаций больных COVID-19 превышен в восьми регионах.

В Киеве показатель госпитализаций составляет 73,7 на 100 тыс. населения при норме 60. Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Житомирской (87,6), Закарпатской (87,3), Николаевской (77,4), Хмельницкой (66,6) областях.

За минувшие сутки, 11 марта, коронавирус обнаружили у 12 тыс. 946 человек, в том числе заболели 649 детей и 450 медработников.

Напомним, 9 марта Министерство здравоохранения обновляло распределение регионов Украины на карантинные зоны — в «красную» зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.