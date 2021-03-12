Авария самолета ВСУ и авто произошла на Киевщине

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Ракурс

Авария боевого самолета Воздушных сил ВСУ и автомобиля произошла вечером 10 марта на Киевщине после завершения летной смены. Инцидент имел место на аэродроме во время буксировки самолета на авиационную стоянку.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования «Центр» на странице в Фейсбук. Фото обнародовал «Киев оперативный».

В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом c последующим возгоранием, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части. Водителю автомобиля, получившему травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, — информирует Служба по связям с общественностью воздушного командования «Центр».

По данным военных, состояние водителя транспортного средства удовлетворительное, он находится под опекой врачей.

На месте происшествия работали правоохранители, а в воинской части проводится служебное расследование чрезвычайного происшествия.

Отметим, что речь идет о 40-й бригаде тактической авиации (40 БрТА, в / ч А1789), которая входит в состав авиасоединения Воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины и базируется на аэродроме Василькова в Киевской области.