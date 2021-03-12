Літак ЗСУ зіштовхнувся з авто на Київщині — фото — новини Києва

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Аварія бойового літака Повітряних сил ЗСУ й автомобіля сталася ввечері 10 березня на Київщині після завершення льотної зміни. Інцидент мав місце на аеродромі під час буксирування літака на авіаційну стоянку.

Про це повідомила прес-служба Повітряного командування «Центр» на сторінці у Фейсбук. Фото оприлюднив «Київ оперативний».

Під час буксирування літака на авіаційну стоянку, відбулося зіткнення автомобіля з літальним апаратом, внаслідок чого сталося загоряння, яке було своєчасно локалізовано силами пожежного підрозділу частини. Водію автомобіля, який зазнав травмування, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, — інформує Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр».

За даними військових, стан керманича авто задовільний, він перебуває під опікою лікарів.

На місці події працювали правоохоронці, а у військовій частині триває службове розслідування надзвичайної події.

Зауважимо, що йдеться про 40-у бригаду тактичної авіації (40 БрТА, в/ч А1789), яка входить до складу авіаз'єднання Повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних сил України та базується на аеродромі Василькова на Київщині.