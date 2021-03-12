Пірати викрали 15 осіб з танкера з українцями у Гвінейській затоці

Пірати захопили судно у Гвінейській затоці, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n151620-piraty-vykraly-15-osib-z-tankera-z-ukrayincyamy-u-gvineyskiy-zatoci.html

Ракурс

Пірати біля західного узбережжя Африки здійснили напад на танкер, з якого викрали 15 осіб, серед них можуть бути і громадяни України.

Інцидент стався у Гвінейській затоці ввечері 11 березня за близько 210 морських миль на південь від міста Котону (Бенін), повідомляє видання FleetMon.

Всього на борту голландського танкера для перевезення рідких хімічних речовин Davide B був 21 член екіпажу. Решта шість моряків, яким вдалося уникнути захоплення, перебувають у безпеці.

Зазначається, що на борту танкера були громадяни України, Румунії та Філіппін, кого саме викрали наразі не повідомляється.

Davide B — це побудований у 2016 році хімічний танкер, який здійснював комерційний рейс з Риги (Латвія) в Лагос (Нігерія). Судно плаває під мальтійським прапором.

Нагадуємо, нещодавно у Чорному морі поблизу Румунії затонув суховантаж з українцями на борту. В результаті кілька людей загинули.