Звуки Червоної планети вперше передав марсохід Perseverance

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Ракурс

Марсохід NASA Perseverance вперше передав три аудіофайли з Червоної планети. Файли містять слабкі звуки марсіанського вітру, а також «спів» спеціального лазера, який визначає склад гірських порід Марса.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США повідомило, що марсохід Perseverance вперше використав апарат SuperCam для аналізу скельного масиву Мааз Червоної планети світловим променем високої інтенсивності.

Прилад SuperCam розробила Лабораторія реактивного руху NASA спільно Лос-Аламоською національною лабораторією у Нью-Мексико і консорціумом французьких дослідницьких лабораторій під егідою Національного центру космічних досліджень.

Схожий пристрій був і на попередньому марсоході Curiosity. Але лазер Perseverance удосконалили і встановили на ньому мікрофон, що дозволяє чути, як він працює. Звук виникає при зіткненні променю з досліджуваним об'єктом.

Марсохід за допомогою SuperCam записав звичайний шумовий фон планети, марсіанський вітер і звук від роботи лазера.

Нагадаємо, раніше марсохід Perseverance надіслав панорамне 360-градусне фото Марса. Для створення цієї панорами марсохід зробив 142 окремі знімки системою камер високої чіткості.