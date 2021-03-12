Умови вакцинації громадських діячів назвав Ляшко

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n151618-umovy-vakcynaciyi-gromadskyh-diyachiv-nazvav-lyashko.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про умови вакцинації громадських діячів.

Вакцина CoviShield поставляється в Україну у десятидозних флаконах. Після відкриття вони мають бути використані впродовж шести годин. Повторне охолодження чи перевезення цих доз суворо заборонено. Якщо вакцину не буде використано, вона підлягає утилізації. Щоб цього не сталося, ми першочергово залучаємо осіб з груп ризику з наступних етапів. А якщо це зробити неможливо, то можна залучити відомих людей для демонстрації на конкретних прикладах, що вакцинація від COVID-19 — безпечна та доцільна, — розповів він у коментарі LB.ua.

За його словами, з метою недопущення нераціонального використання доз, дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб у разі, якщо:

зафіксували відмову від вакцинації людей за планом і заради яких був відкритий десятидозний флакон;

кількість людей, які вакцинуються у день роботи мобільної бригади, була не кратна 10 і залишилося декілька доз;

якщо людина прийшла на вакцинацію, але в неї виявили протипоказання до цього.

Наша головна мета, щоб під час вакцинації всі наявні дози були використані максимально ефективно, — наголосив Ляшко.

Головний санлікар також пояснив, що до публічних та громадських діячів віднесено:

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях;

народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, міста Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій;

видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших 60 років.

Формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні департаменти охорони здоров’я спільно із пресслужбами ОДА.

Як це працюватиме:

громадських діячів потрібно повідомити у доступний спосіб про можливість вакцинації у разі залишків;

коли стає зрозуміло, що в день проведення вакцинації є залишки доз, відповідальний за списки громадських діячів уточнює, хто із громадських діячів зможе вакцинуватися.

Усі, хто був вакцинований поза чергою, обов’язково отримають другу дозу тієї ж вакцини у термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, — додав Ляшко.

Нагадаємо, темпи вакцинації від коронавірусу в Україні дещо зросли. За добу 11 березня 8 тис. 859 осіб щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії першу дозу AstraZeneca отримали майже 40 тис. людей — 38 тис. 237.