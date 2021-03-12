40 тис. українців щепили від коронавірусу — темпи вакцинації зросли

https://racurs.ua/ua/n151613-40-tys-ukrayinciv-schepyly-vid-koronavirusu-tempy-vakcynaciyi-zrosly.html

Ракурс

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні дещо зросли. За добу 11 березня 8 тис. 859 осіб щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії першу дозу AstraZeneca отримали майже 40 тис. людей — 38 тис. 237.

Учора в МОЗ повідомляли про 5 тис. 898 щеплень проти COVID-19 за добу 10 березня.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу, різна. Найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (950 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області, де вакцину отримують воїни ООС із першої хвилі (4 тис. 114 щеплень). Найменше щеплень провели у Чернігівській області (626).

Тим часом головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів прес-службі МОЗ, що відомство придбало 6,5 млн експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

Понад 4,3 млн із них вже розподілено та поставлено у регіональні комунальні заклади охорони здоров’я. Очікується поставка більш ніж 1,8 млн експрес-тестів, які буде розподілено між закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та ФОПами, що є надавачами медпослуг за Програмою медичних гарантій.

Також найближчим часом відбудеться поставка понад 350 тис. експрес-тестів для забезпечення потреб контрольних пунктів в’їзду та виїзду на тимчасово окуповані території. Частину експрес-тестів буде розподілено між закладами охорони здоров’я у регіонах з «червоним» рівнем епіднебезпеки та між закладами, підпорядкованими МОЗ.

«Ракурс» повідомляв, що 11 жовтня в країні виявили максимальну з початку 2021 року кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби — майже 13 тис.