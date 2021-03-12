40 тыс. украинцев привили от коронавируса — темпы вакцинации выросли

https://racurs.ua/n151613-40-tys-ukraincev-privili-ot-koronavirusa-tempy-vakcinacii-vyrosli.html

Ракурс

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине несколько возросли. За сутки 11 марта 8 тыс. 859 человек привили против COVID-19. С начала кампании первую дозу AstraZeneca получили почти 40 тыс. человек — 38 тыс. 237.

Вчера в Минздраве сообщали о 5 тыс. 898 прививок против COVID-19 за сутки 10 марта.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки, разное. Самое большое количество привитых зафиксировали в Киевской области (950 прививок). За весь период прививочной кампании лидер вакцинации — Донецкая область. Там вакцину получают воины ООС (4 тыс. 114 прививок). Меньше всего прививок провели в Черниговской области (626).

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал пресс-службе Минздрава, что ведомство приобрело 6,5 млн экспресс-тестов для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Более 4,3 млн из них уже распределены и поставлены в региональные коммунальные учреждения здравоохранения. Ожидается поставка более чем 1,8 млн экспресс-тестов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения независимо от формы собственности и ФОПами, являющимися поставщиками медуслуг по Программе медицинских гарантий.

Также в ближайшее время состоится поставка более 350 тыс. экспресс-тестов для обеспечения потребностей контрольных пунктов въезда и выезда на временно оккупированные территории. Часть экспресс-тестов будут распределены между учреждениями здравоохранения в регионах с «красным» уровнем эпидбезопасности и между учреждениями, подчиненными Минздраву.

«Ракурс» сообщал, что 11 октября в стране выявили максимальное с начала 2021 года количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни — почти 13 тыс.