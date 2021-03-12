Европарламент объявил ЕС «зоной свободы для ЛГБТ»

https://racurs.ua/n151612-evroparlament-obyavil-es-zonoy-svobody-dlya-lgbt.html

Ракурс

Европейский парламент на заседании 11 марта поддержал символическую резолюцию, которая объявляет территорию Европейского Союза «зоной свободы для ЛГБТ». Такое решение было принято в ответ на политику Польши и Венгрии против ЛГБТ-сообщества.

492 европарламентария проголосовали «за» эту резолюцию, 141 выступил против, еще 46 воздержались. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Быть собой — это не идеология. Это ваша идентичность. Никто и никогда не сможет этого забрать, — отметила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Депутаты ЕП отметили, что ЛГБТ±сообщества в Польше и Венгрии подвергаются дискриминации.

Представители ЛГБТ+ по всему ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследования, — говорится в документе.



Напомним, в 2019 году свыше 100 регионов, округов и муниципалитетов Польши приняли постановления, провозгласив себя свободными от ЛГБТ-идеологии. Эти постановления предлагали местным органам власти воздерживаться от финансирования организаций, связанных с движением ЛГБТ. В прошлом году лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал противостоять «путешествующему театру» гей-прайдов в Польше и защищать традиционные католические ценности.

ЛГБТ+ - сообщество, которое помимо лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей, также включает интерсекс и людей, которые идентифицируют себя как квир.