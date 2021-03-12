COVID-вакцина Novavax, которую закупит Украина, оказалась эффективной на 96%

Вакцинация от коронавируса. Фото: DW

https://racurs.ua/n151611-covid-vakcina-novavax-kotoruu-zakupit-ukraina-okazalas-effektivnoy-na-96.html

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Вакцина против коронавируса от компании Novavax показала окончательную эффективность 96% против обычного штамма коронавируса и 86% — против «британского» штамма.

В третьей фазе клинических испытаний, проходивших в Великобритании, приняли участие больше 15 тыс. людей в возрасте 18−84 лет, люди старше 65 лет составляли 27% всех участников. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя.

Во время исследования подтвердили 106 случаев COVID-19, в том числе десять случаев в группе, получавшей вакцину, и 96 — в группе плацебо. У пожилых людей старше 65 лет обнаружили десять случаев коронавируса, 90% этих случаев в группе плацебо.

Также зафиксировали пять случаев с тяжелым течением болезни — все в группе плацебо. В Novavax заявили, что их препарат гарантирует 100-процентную защиту против тяжелого течения заболевания. Кроме того, вакцина показала 86% эффективности против «британского» штамма коронавируса.

Компания также объявила результаты второго этапа исследования вакцины в Южно-Африканской Республике. В исследовании приняли участие 2 тыс. 665 здоровых людей и 240 пациентов с ВИЧ.

В общем зафиксировали 147 случаев коронавируса: 51 — в первой группе вакцинированных и 96 — в группе плацебо. Большинство случаев заболевания было связано с «южноафриканским» штаммом коронавируса.

Среди участников с ВИЧ вакцина показала 55% эффективности. Общая эффективность вакцины относительно мутировавших штаммов коронавируса, согласно второй фазе исследований, составляет 48,6%.

Novavax заявляет, что вакцина хорошо переносится: в ходе исследования был низкий уровень тяжелых и серьезных побочных реакций.

В Министерстве здравоохранения заявили, что договорились о поставках 15 млн доз этой вакцины. Американская вакцина будет производиться по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии. Поставка вакцины Novavax в Украине запланирована на июль 2021 года.

Напомним, ученые выяснили, что вакцина Pfizer/BioNTech нейтрализует бразильский штамм коронавируса.