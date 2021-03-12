COVID-вакцина Novavax, яку закупить Україна, виявилась ефективною на 96%

Вакцина від коронавірусу. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n151611-covid-vakcyna-novavax-yaku-zakupyt-ukrayina-vyyavylas-efektyvnou-na-96.html

Ракурс

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax показала остаточну ефективність у 96% проти звичайного штаму коронавірусу та у 86% — проти «британського» штаму.

У третій фазі клінічних випробувань, що відбувались у Великій Британії, взяли участь понад 15 тис. учасників 18−84 років, люди від 65 років становили 27% усіх учасників. Про це повідомили у прес-службі компанії-виробника.

Під час дослідження підтвердили 106 випадків COVID-19, зокрема десять випадків у групі, яка отримувала вакцину, та 96 — у групі плацебо. У літніх людей від 65 років виявили десять випадків коронавірусу, 90% цих випадків у групі плацебо.

Також зафіксували п’ять випадків із важким перебігом хвороби — усі у групі плацебо. У Novavax заявили, що їх препарат гарантує 100-відсотковий захист проти важкого перебігу захворювання. Крім того, вакцина показала 86% ефективності проти «британського» штаму коронавірусу, який є заразнішим.

Компанія також оголосили результати другого етапу дослідження вакцини у Південно-Африканській Республіці. У дослідженні взяли участь 2 тис. 665 здорових людей та 240 пацієнтів із ВІЛ.

Загалом зафіксували 147 випадків коронавірусу: 51 — у групі вакцинованих та 96 — у групі плацебо. Більшість випадків захворювання була пов’язана з «південноафриканським» штамом коронавірусу.

Серед учасників із ВІЛ вакцина показала ефективність у 55%. Загальна ефективність вакцини щодо мутованих штамів коронавірусу, відповідно до другої фази, становить 48,6%.

Novavax заявляє, що вакцина переноситься добре, під час дослідження був низький рівень тяжких та серйозних побічних реакцій.

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що домовилися про постачання 15 млн доз цієї вакцини. Вироблятиметься американська вакцина за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute в Індії. Постачання вакцини Novavax в Україну заплановане на липень 2021 року.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що вакцина Pfizer/BioNTech нейтралізує бразильський штам коронавірусу.