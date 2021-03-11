Вакцина від коронавірусу. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n151604-vakcynaciu-preparatom-astrazeneca-pryzupynyly-sche-try-krayiny-detali.html

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Вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca призупинили Норвегія, Італія та Ісландія через можливі побічні ефекти.

Раніше таке рішення ухвалили в Австрії, Естонії, Литві, Люксембурзі, Латвії, Данії та Нідерландах, пише Aftenposten.

Причиною відмови від вакцини стали дві смерті після щеплення препаратом AstraZeneca — в Австрії померла медсестра у віці 49 років, а в Данії 60-річна жінка. В обох випадках причиною смерті став тромбоз, обидві жінки отримали щеплення з однієї партії 1 млн доз, яку відправили загалом до 17 країн ЄС.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) зазначило, що попередня перевірка партії вакцини AstraZeneca не показала, що саме вона є причиною випадків утворення тромбів у пацієнтів. Також зазначили, що наразі користь вакцини перевищує можливі негативні ризики.

В Італії після повідомлень про серйозні побічні ефекти, які спостерігалися під час введення доз з партії вакцини AstraZeneca від COVID-19, вирішили ввести заборону на використання цієї партії на всій території країни.

Ісландське управління охорони здоров’я також тимчасово призупинило вакцинацію препаратом від AstraZeneca.

Раніше два шведських регіони призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом від компанії AstraZeneca. Причиною стали побічні ефекти у 100 зі 400 щеплених медиків в одному із регіонів.

Окрім того, вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинили у ПАР, оскільки препарат показав низьку ефективність проти нового штаму коронавірусу. Вікові обмеження до цієї вакцини висунула Німеччина, однак згодом зняла їх.

Нагадаємо, вакцина Covishield стала каменем спотикання між Україною та Ізраїлем. Ізраїль поки не готовий визнавати вакцинацію препаратом Covishield, який є аналогом AstraZeneca, виготовленим на індійському заводі Serum Institute. В Ізраїлі щеплення здійснюються вакцинами Pfizer i Moderna.