Інтерв’ю Гаррі та Меган Маркл вперше прокоментував принц Вільям.

https://racurs.ua/ua/n151603-interv-u-garri-ta-megan-markl-vpershe-prokomentuvav-prync-vilyam.html

Ракурс

Британський принц Вільям відповів на закиди щодо расизму, підставою для яких стало скандальне інтерв’ю Гаррі та Меган Маркл.

Спадкоємця престолу напряму запитали про це під час його візиту до школи в Стретфорді, пише ВВС.

Ми зовсім не расистська родина, — запевнив Вільям.

Також репортери поцікавилися в принца, чи говорив він уже з братом.

Ні, ще не говорив із ним, але поговорю, — відповів він.

Як відомо, герцог Сассекський і Меган Маркл розповіли в інтерв’ю Опрі Вінфрі, чому вони покинули Велику Британію та як страждали там від расизму. Маркл заявила, що королівська сім’я не хотіла, щоб її син Арчі отримав титул принца.

Крім того, британських монархів непокоїло питання, якого кольору буде його шкіра. Гаррі додав, що розмова про тон шкіри його сина була «дивною» і він був шокований, але деталі розкривати відмовився.

Також Маркл розповіла, що під час життя з королівською сім'єю вона мала суїцидальні думки. Вона хотіла звернутися по допомогу, але їй сказали, що це згубно позначилося б на образі королівської сім’ї.

Нагадаємо, королева Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. За її словами, попри те, що «деякі спогади можуть різнитися», «уся сім’я засмучена» інформацією про те, що Гаррі та Меган довелося пережити «кілька складних років».