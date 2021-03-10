Батько Меган Маркл відреагував на інтерв’ю доньки. Фото: ok-magazine.ru

https://racurs.ua/ua/n151542-batko-megan-markl-vidreaguvav-na-interv-u-donky-ta-vysunuv-ultymatum.html

Ракурс

Томас Маркл, батько Меган Маркл, відреагував на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та герцогині.

Чоловік зізнався, що його відверто розчарувала розмова Меган та Опри Вінфрі. Батько Маркл звернув увагу, що Гаррі та Меган завдали сильного удару королівській родині у вкрай непростий час. Він розкритикував герцогів за те, що вони не відтермінували вихід інтерв’ю хоча б до одужання 99-річного принца Філіпа, якому нещодавно зробили операцію на серці. На нього навіть не вплинули відверті заяви доньки про психологічні проблеми під час виконання королівських обов’язків. Про це він розповів під час програми Good Morning Britain.

Я дуже поважаю королівську сім’ю і не вважаю їх расистами. Не думаю, що британці расисти. Питання про те, якого кольору буде дитина або наскільки темною буде його шкіра, швидше за все, просто чиєсь дурне запитання. Хтось просто сказав, не подумавши, але це не означає, що британці — расисти, — зазначив Томас Маркл.

Чоловік зізнався, що не спілкується з донькою та її чоловіком після того, як сам два роки тому дав скандальне інтерв’ю. Багаточисленні вибачення не допомогли налагодити ситуацію. Томас зазначив, що намагається достукатися до доньки через журналістів і робитиме це доти, доки вона не вийде з ним на контакт. Він зазначив, що досі любить Меган та готовий зустрітися з нею при найпершій нагоді.

Меган та Гаррі живуть у будинку, який розташований за 70 миль від дому Томаса. Чоловік сподівається, що одного разу його донька постане на порозі батьківського дому й він зможе побачити свого онука Арчі.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі дали скандальне інтерв’ю Опрі Вінфрі, у якому звинуватили королівську родину в расизмі. Після цього королева Єлизавета II заявила, що попри те, що «деякі спогади можуть різнитися», «уся сім’я засмучена» інформацією про те, що Гаррі та Меган довелося пережити «кілька складних років».