Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 11 березня очікується з хмарністю, сніг обіцяють лише на території Закарпатської області.

Вночі температура повітря очікується 3−13° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 5° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 11 березня очікується з хмарністю. Вночі температуру повітря прогнозують 6−8° морозу, а вдень — 0−2° тепла.

Погода в Харкові найближчої доби очікується без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 9−11° морозу з позначкою мінус, а вдень обіцяють 1−3° морозу.

Погодні умови в Одесі найближчої доби очікуються з хмарністю. Температурні показники наступні — вночі очікується 2−4° морозу, а вдень обіцяють від 1° до 3° тепла.

Погода у Львові завтра буде морозною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 11 березня буде хмарна, без істотних опадів. Температура повітря вночі 5−7° морозу, а вдень 3−5° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, науковці встановили, що зміни клімату можуть призвести до збільшення літнього сезону в Північній півкулі. Не виключено, що літо тривалістю до півроку може стати нормою вже до 2100 року.