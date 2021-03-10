Погода в Украине. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n151541-oblachnost-i-do-13-moroza-pogoda-v-ukraine-na-11-marta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 11 марта ожидается с облачностью, снег обещают только на территории Закарпатской области.

Ночью температура воздуха ожидается 3−13° мороза, а днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 5° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 11 марта ожидается с облачностью. Ночью температуру воздуха прогнозируют 6−8° мороза, а днем — 0−2° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 9−11° мороза с отметкой минус, а днем обещают 1−3° мороза.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки ожидаются с облачностью. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 2−4° мороза, а днем обещают от 1° до 3° тепла.

Погода во Львове завтра будет морозной. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.

Погода в Карпатах 11 марта будет облачная, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, а днем 3−5° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, ученые установили, что изменения климата могут привести к увеличению летнего сезона в Северном полушарии. Не исключено, что лето продолжительностью до полугода может стать нормой уже к 2100 году.