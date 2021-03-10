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На Прикарпатье в мобильный госпиталь госпитализировали первого пациента. Фото: ГСЧС

COVID-больных начали отвозить на Прикарпатье в мобильный госпиталь

10 мар 2021, 17:43
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Мобильный госпиталь в Ивано-Франковской области начал принимать пациентов с COVID-19.

В госпиталь 10 марта госпитализировали первого пациента — женщину из села Горохолина Богородчанского района. Сама больница сейчас заполнена — в медучреждении занята 231 койка из 250. Об этом заявил директор КНП «Богородчанский ЦРБ» Иван Коляджин, сообщает «Общественное».

Больница заполнена. Начинаем заполнять модули, потому что на Прикарпатье ситуация ухудшилась. И заработал мобильный госпиталь, чтобы немного разгрузить область. Скорая помощь уведомлена. А те койки, которые остались в больнице, — на случай, если больным, которые будут лечиться в модулях, станет хуже. Тогда их можно будет перевести, — отметил он.

В полевой госпиталь пациентов будут направлять и семейные врачи, и кареты скорой помощи. В дополнительно развернутых модулях будут работать восемь бригад медиков.

По словам Коляджина, по состоянию на 10 марта в Богородчанской больнице находятся 230 больных коронавирусом. Еще 20 койко-мест в больнице оставили, чтобы можно было сделать ротацию больных из модуля в корпус соматического или реанимационного отделения.


Напомним, 20 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала разворачивать мобильный госпиталь для COVID-пациентов на территории Богородчанской ЦРБ. Полевой госпиталь на 120 койко-мест развернули за два дня.

Полевой госпиталь на Прикарпатье обеспечен специальным оборудованием для оказания медицинской помощи. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения.


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