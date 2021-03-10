На Прикарпатті у мобільний госпіталь госпіталізували першого пацієнта. Фото: ДСНС

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Мобільний госпіталь в Івано-Франківській області почав приймати пацієнтів з COVID-19.

До госпіталю 10 березня госпіталізували першого пацієнта — жінку з села Горохолина Богородчанського району. Сама лікарня зараз заповнена — у медзакладі зайняте 231 ліжко з 250. Ліжка, які залишилися, віддаватимуть дуже важким пацієнтам. Про це заявив директор КНП «Богородчанська ЦРЛ» Іван Коляджин, повідомляє «Суспільне».

Лікарня заповнена. Починаємо заповнювати модулі, тому що на Прикарпатті ситуація погіршилася. І запрацював мобільний госпіталь, щоб трохи розвантажити область. Швидка допомога повідомлена. А ті ліжка, які залишилися в лікарні, — на випадок, якщо хворим, які лікуватимуться в модулях, стане гірше. Тоді їх можна буде перевести, — зазначив він.

До польового госпіталю пацієнтів направлятимуть і сімейні лікарі, і карети швидкої допомоги. У додатково розгорнутих модулях працюватимуть вісім бригад медиків.

За словами Коляджина, станом на 10 березня у Богородчанській лікарні перебувають 230 хворих на коронавірус. Ще 20 ліжко-місць в лікарні залишили, щоб можна було зробити ротацію хворих з модуля у корпус соматичного або реанімаційного відділення.

Нагадаємо, 20 лютого Державна служба з надзвичайних ситуацій почала розгортати мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів на території Богородчанської ЦРЛ. Польовий шпиталь на 120 ліжко-місць розгорнули за два дні.

Польовий шпиталь на Прикарпатті забезпечений спеціальним обладнанням для надання медичної допомоги. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення.