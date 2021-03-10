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Укрзализниця. Фото: Telegram

«Укрзализныця» существенно изменила график поездов в «красных» COVID-регионах (СПИСОК)

10 мар 2021, 17:16
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«Укрзализныця» изменила график курсирования поездов в «красных» зонах карантина. Отныне график поездов обновлено в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

Изменения касаются прежде всего пригородного и регионального сообщения. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, сообщается, что в Закарпатской области с 8 марта приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов — Ужгород — Львов, а с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях приостановлено движение пригородных поездов.


Под отмену движения попали такие поезда:

  • № 6418/6417 Ходоров — Ивано-Франковск;
  • № 6425/6426 Стрый — Ивано-Франковск;
  • № 6431/6434 Ивано-Франковск — Коломыя;
  • № 6437/6438 Ивано-Франковск — Коломыя;
  • № 6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта;
  • № 6403/6404 Ивано-Франковск — Рахов;
  • № 6452/6451 Коломыя — Залещики;
  • № 6442/6441 Коломыя — Ворохта;
  • № 6472/6471 Коломыя — Вадул-Сирет.
  • № 702/701 Львов — Черновцы — Львов.

В Житомирской области с 7 марта приостановлено курсирование двух региональных поездов (№ 887/888-№ 890/889 Коростень — Винница — Коростень и № 877/878 Коростень — Житомир), а с 7 марта запрещено посадку/высадку пассажиров на станциях в пределах Житомирской области на региональные поезда, а именно:

  • № 867 Киев — Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
  • № 868 Жмеринка — Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
  • № 885 Киев — Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
  • № 870 Шепетовка — Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине снова бушует после кратковременного спада заболеваемости. В Киеве и семи регионах показатель госпитализации среди больных коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни значительно превышен. В частности, высокие показатели наблюдаются в «красных» областях.

Источник: Ракурс


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