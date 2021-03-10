Укрзализниця. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n151539-ukrzaliznycya-suschestvenno-izmenila-grafik-poezdov-v-krasnyh-covid-regionah-spisok.html

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«Укрзализныця» изменила график курсирования поездов в «красных» зонах карантина. Отныне график поездов обновлено в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

Изменения касаются прежде всего пригородного и регионального сообщения. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, сообщается, что в Закарпатской области с 8 марта приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов — Ужгород — Львов, а с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях приостановлено движение пригородных поездов.

Под отмену движения попали такие поезда:

№ 6418/6417 Ходоров — Ивано-Франковск;

№ 6425/6426 Стрый — Ивано-Франковск;

№ 6431/6434 Ивано-Франковск — Коломыя;

№ 6437/6438 Ивано-Франковск — Коломыя;

№ 6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта;

№ 6403/6404 Ивано-Франковск — Рахов;

№ 6452/6451 Коломыя — Залещики;

№ 6442/6441 Коломыя — Ворохта;

№ 6472/6471 Коломыя — Вадул-Сирет.

№ 702/701 Львов — Черновцы — Львов.

В Житомирской области с 7 марта приостановлено курсирование двух региональных поездов (№ 887/888-№ 890/889 Коростень — Винница — Коростень и № 877/878 Коростень — Житомир), а с 7 марта запрещено посадку/высадку пассажиров на станциях в пределах Житомирской области на региональные поезда, а именно:

№ 867 Киев — Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;

№ 868 Жмеринка — Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№ 885 Киев — Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№ 870 Шепетовка — Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине снова бушует после кратковременного спада заболеваемости. В Киеве и семи регионах показатель госпитализации среди больных коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни значительно превышен. В частности, высокие показатели наблюдаются в «красных» областях.