Укрзалізниця. Фото: Telegram

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Ракурс

«Укрзалізниця» змінила графік курсування потягів у «червоних» зонах карантину. Відтепер графік потягів оновлено у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Зміни стосуються перш за все приміського та регіонального сполучення. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Так, повідомляється, що у Закарпатській області з 8 березня тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів — Ужгород — Львів, а з 7 березня в Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів.

Під скасування руху потрапили такі потяги:

№ 6418/6417 Ходорів — Івано-Франківськ;

№ 6425/6426 Стрий — Івано-Франківськ;

№ 6431/6434 Івано-Франківськ — Коломия;

№ 6437/6438 Івано-Франківськ — Коломия;

№ 6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта;

№ 6403/6404 Івано-Франківськ — Рахів;

№ 6452/6451 Коломия — Заліщики;

№ 6442/6441 Коломия — Ворохта;

№ 6472/6471 Коломия — Вадул-Сірет.

№ 702/701 Львів — Чернівці — Львів.

У Житомирській області з 7 березня призупинено курсування регіональних двох поїздів (№ 887/888-№ 890/889 Коростень — Вінниця — Коростень та № 877/878 Коростень — Житомир), а з 7 березня заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди, а саме:

№ 867 Київ — Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;

№ 868 Жмеринка — Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;

№ 885 Київ — Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;

№ 870 Шепетівка — Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний, Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні знову вирує після короткочасного спаду захворюваності. У Києві та семи регіонах показник госпіталізації серед хворих на коронавірус з важким та середнім перебігом хвороби значно перевищений. Зокрема, високі показники спостерігаються у «червоних» областях.