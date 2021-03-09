Лето может увеличиться до 6 месяцев – ученые назвали дату. Фото: https://kolomyia.today/

https://racurs.ua/n151487-leto-mojet-uvelichitsya-do-6-mesyacev-uchenye-nazvali-datu-infografika.html

Ракурс

Изменения климата могут привести к увеличению летнего сезона в Северном полушарии.

Согласно новым данным китайских ученых, лето продолжительностью до полугода может стать нормой уже к 2100 году, сообщает Phys.org.

Исследователи использовали ежедневные данные о погоде с 1952 по 2011 год, чтобы отследить время наступления четырех сезонов в Северном полушарии.

Начало лета определяли по самым высоким температурам в течение четверти года, а зиму — по температурным минимумам.

Анализ показал, что лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень уменьшились с 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

Весна и лето начинались раньше, а осень и зима прибывали с опозданием. В Средиземноморском регионе и Тибетском нагорье отмечены наибольшие изменения в сезонах.

Эти изменения повлияют на сельское хозяйство, природу и здоровье людей.

Со сменой продолжительности сезонов птицы меняют схемы миграции, а растения цветут и плодоносят в разное время. Эти изменения могут создать несоответствия между животными и их источниками пищи.

Более жаркое и продолжительное лето принесет волны тепла и лесных пожаров. Теплые короткие зимы приведут к нагонам холода и зимним штормам, похожим на метели и заморозки в Техасе и Израиле.

С более длительным периодом цветения люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, а комары-переносчики инфекций постепенно увеличат свой ареал обитания.

Ранее мы сообщали, что изменения климата в будущем приведут к неравномерному смещению пояса тропических дождей — узкой полосы сильных осадков вблизи экватора. Это может угрожать продовольственной безопасности миллиардов людей.