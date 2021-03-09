Літо може збільшитися до 6 місяців — вчені назвали дату. Фото: https://kolomyia.today/

https://racurs.ua/ua/n151487-lito-moje-zbilshytysya-do-shesty-misyaciv-vcheni-nazvaly-datu-infografika.html

Ракурс

Зміни клімату можуть призвести до збільшення літнього сезону в Північній півкулі.

Згідно з новими даними китайських вчених, літо тривалістю до півроку може стати нормою вже до 2100 року, повідомляє Phys.org.

Дослідники використовували щоденні дані про погоду з 1952 по 2011 рік, щоб відстежити час настання чотирьох сезонів в Північній півкулі.

Початок літа визначали за найвищими температурами протягом чверті року, а зиму — за температурними мінімумами.

Аналіз показав, що літо збільшилося з 78 до 95 днів, а зима скоротилася з 76 до 73 днів. Весна та осінь зменшилися зі 124 до 115 днів і з 87 до 82 днів відповідно.

Весна і літо починалися раніше, а осінь і зима приходили із запізненням. У Середземноморському регіоні й Тибетському нагір’ї відзначені найбільші зміни в сезонах.

Ці зміни вплинуть на сільське господарство, природу і здоров’я людей. Зі зміною тривалості сезонів птахи змінюють схеми міграції, а рослини цвітуть і плодоносять в різний час. Ці зміни можуть створити невідповідності між тваринами та їх джерелами їжі.

Більш спекотне і тривале літо призведе до збільшення кількості лісових пожеж. Теплі короткі зими можуть призвести до зимових штормів, схожих на хуртовини та заморозки в Техасі й Ізраїлі.

У більш тривалий період цвітіння люди будуть вдихати більше пилку, який викликає алергію, а комарі-переносники інфекцій поступово збільшать свій ареал проживання.

Раніше ми повідомляли, що зміни клімату в майбутньому спричинять нерівномірне зміщення поясу тропічних дощів — вузької смуги сильних опадів поблизу екватора. Це може загрожувати продовольчій безпеці мільярдів людей.