Отец Меган Маркл отреагировал на интервью дочери. Фото: ok-magazine.ru

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Ракурс

Томас Маркл, отец Меган Маркл, отреагировал на скандальное интервью принца Гарри и герцогини.

Мужчина признался, что его откровенно разочаровал разговор Меган и Опры Уинфри. Отец Маркл обратил внимание, что Гарри и Меган нанесли сильный удар королевской семье в крайне непростое время. Он раскритиковал герцогов за то, что они не отсрочили выход интервью хотя бы до выздоровления 99-летнего принца Филиппа, которому недавно сделали операцию на сердце. На него даже не повлияли откровенные заявления дочери о психологических проблемах во время выполнения королевских обязанностей. Об этом он рассказал во время программы Good Morning Britain.

Я очень уважаю королевскую семью и не считаю их расистами. Не думаю, что британцы расисты. Вопрос о том, какого цвета будет ребенок или насколько темной будет его кожа, скорее всего, просто чей-то глупый вопрос. Кто-то просто сказал, не подумав, но это не значит, что британцы — расисты, — отметил Томас Маркл.

Мужчина признался, что не общается с дочкой и ее мужем после того, как сам два года назад дал скандальное интервью. Томас отметил, что пытается достучаться до дочери через журналистов и будет делать это до тех пор, пока она не выйдет с ним на контакт. Он отметил, что до сих пор любит Меган и готов встретиться с ней при самой первой возможности.

Меган и Гарри живут в доме, который находится в 70 милях от дома Томаса. Мужчина надеется, что однажды его дочь окажется на пороге родительского дома и он сможет увидеть своего внука Арчи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри дали скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме. После этого королева Елизавета II заявила, что несмотря на то, что «некоторые воспоминания могут разниться», «вся семья расстроена» информацией о том, что Гарри и Меган пришлось пережить «несколько сложных лет».