Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Смерть семирічної дівчинки на Херсонщині – назвали причину

Смерть семирічної дівчинки на Херсонщині — стала відома причина (ФОТО, ВІДЕО)

11 бер 2021, 19:54
999

Марію Борисову, семирічну зниклу на Херсонщині дівчинку, задушили.

Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи для встановлення підозрюваного в умисному вбивстві дівчинки, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.

При візуальному огляді на тілі дитини виявлені видимі тілесні ушкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення, — зазначили у повідомленні.

Кримінальне провадження, відкрите раніше за фактом зникнення дівчинки, перекваліфіковане на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.


Нагадаємо, чотири доби поспіль поліцейські шукали жительку села Щасливе. У четвер, 11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту вони виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів