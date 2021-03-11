Смерть семирічної дівчинки на Херсонщині – назвали причину

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Марію Борисову, семирічну зниклу на Херсонщині дівчинку, задушили.

Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи для встановлення підозрюваного в умисному вбивстві дівчинки, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.

При візуальному огляді на тілі дитини виявлені видимі тілесні ушкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення, — зазначили у повідомленні.

Кримінальне провадження, відкрите раніше за фактом зникнення дівчинки, перекваліфіковане на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.

Нагадаємо, чотири доби поспіль поліцейські шукали жительку села Щасливе. У четвер, 11 березня, під час повторного огляду території населеного пункту вони виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини.