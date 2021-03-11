Смерть семилетней девочки на Херсонщине — стала известна причина

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Ракурс

Марию Борисову, семилетнюю исчезнувшею на Херсонщине девочку, задушили.

Сейчас проводятся следственно-розыскные мероприятия для установления подозреваемого в умышленном убийстве семилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение, -говориться в сообщении.

Уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения девочки, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.

Напомним, четверо суток подряд полицейские искали жительницу села Счастливое. В четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта они обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девочки.