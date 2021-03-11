Место, где нашли пропавшую девочку. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Марию Борисову, семилетнюю исчезнувшею на Херсонщине девочку, нашли мертвой.

Четвертые сутки подряд полицейские искали юную жительницу села Счастливое. В четверг, 11 марта, во время повторного осмотра территории населенного пункта они обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка. Об этом 11 сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

По информации ТСН, тело девочки нашли в мешке белого цвета, завязанного лентой. Ребенок был в той одежде, в которой исчез.

Тело девочки в своем сарае обнаружил ее односельчанин. Мужчина вызвал полицию, как только увидел в постройке крепко завязанный белый полиэтиленовый мешок, которого раньше там не было. Сейчас территория ограждена, на месте работают эксперты. Родителям Марии уже сообщили о ее гибели.

Как известно, семилетняя школьница Мария Борисова пропала 7 марта в селе Счастливое Олешковского района Херсонской области. Первой исчезновение ребенка заметила ее мать. Родители сначала искали ребенка самостоятельно, а потом обратились в полицию. К поискам привлекали кинологов и отряды волонтеров.

Полицейские рассматривали несколько версий произошедшего. Ранее силовики не исключали, что ребенок мог сам сбежать из дома или ее могли похитить.

Напомним, на Сумщине полиция разыскивала 13-летнего Николая Гавриленко, который исчез во время соревнований по спортивному ориентированию в лесу неподалеку от села Реутинцы Кролевецкого района.