«Мотор Сич» и стратегические заводы национализируют — решение СНБО

https://racurs.ua/n151597-motor-sich-i-strategicheskie-zavody-nacionaliziruut-reshenie-snbo.html

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Решение СНБО по «Мотор Сичи» 11 марта на специальном брифинге после заседания обнародовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Пятый вопрос, который мы рассматривали на заседании СНБО, это состояние выполнения решения за 2018 год в области авиастроения. Речь идет о предприятии «Мотор Сич». Было принято новое решение, согласно которому предприятие будет возвращено государству в законный, конституционный способ, — рассказал Данилов.

Кроме этого, секретарь СНБО прокомментировал решение и в отношении других заводов оборонно-промышленного комплекса, которые оказались в частных руках.

Наши предприятия ОПК, которые странным образом оказались в частных руках, на сегодняшний день — каждое будет рассматриваться отдельно. И если предприятие является для нас важным, стратегически важным, мы будем делать все законно. Те люди, которые вкладывали деньги, которые инвестировали в эти предприятия, обязательно получат соответствующую компенсацию. Это делается для стратегической нацбезопасности нашей страны, — резюмировал Данилов.



Напомним, заседание Совета безопасности и обороны Украины состоялось 11 марта в Офисе президента Украины Владимира Зеленского. В нем приняли участие 18 из 20 членов СНБО (в частности, отсутствовал Дмитрий Разумков). По его завершению к журналистам на брифинг вышел секретарь СНБО Алексей Данилов. Повестка дня этого заседания раньше не обнародовалась, а само мероприятие состоялось на день раньше анонсированной даты.