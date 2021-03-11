“Мотор Січ” і стратегічні заводи націоналізують – рішення РНБО

https://racurs.ua/ua/n151597-motor-sich-i-strategichni-zavody-nacionalizuut-rishennya-rnbo.html

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Рішення РНБО щодо «Мотор Січі» 11 березня на спеціальному брифінгу після засідання оприлюднив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

П’яте запитання, яке ми розглядали на засіданні РНБО, це стан виконання рішення за 2018 рік щодо галузі авіабудування. Йдеться про підприємство «Мотор Січ». Було ухвалено нове рішення, згідно з яким підприємство буде повернуто державі у законний конституційний спосіб, — розповів Данілов.

Окрім цього, секретар РНБО прокоментував рішення й щодо інших заводів оборонно-промислового комплексу, які опинилися в приватних руках.

Наші підприємства ОПК, які дивним чином опинилися в приватних руках, на сьогоднішній день — кожне розглядатиметься окремо. І якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, ми робитимемо це у законний спосіб. Ті люди, які вкладали гроші, які інвестували в ці підприємства, обов’язково отримуватимуть відповідну компенсацію. Це робиться для стратегічної нацбезпеки нашої країни, — резюмував Данілов.



Нагадаємо, засідання Ради безпеки й оборони України відбулося 11 березня в Офісі президента України Володимира Зеленського. У ньому взяли участь 18 з 20 членів РНБО (зокрема, був відсутній Дмитро Разумков). За його результатами до журналістів вийшов на брифінг секретар РНБО Олексій Данілов. Порядок денний цього засідання раніше не оприлюднювався, а сам захід відбувся на день раніше анонсованої дати.