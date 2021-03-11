СБУ прийшла з обшуками на мережу АЗС Медведчука — подробиці. Фото: nefterynok.info

https://racurs.ua/ua/n151596-sbu-pryyshla-z-obshukamy-na-mereju-azs-medvedchuka-podrobyci.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила масштабну оборудку з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів. Спецоперацію проводять на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco, яку пов’язують з Медведчуком.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн, повідомляють у прес-службі СБУ.

Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

Уточнюється, що наразі проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у:

13 офісних приміщеннях;

семи нафтобазах;

13 морських суднах;

105 автозаправних станціях;

двох відділах митного оформлення.

Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого й 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, — повідомляє видання enkorr.

Згідно з текстом ухвал, які видання отримало у своє розпорядження, силовикам дозволено вилучити документи митного оформлення, договори, контракти, угоди й інше. Крім того, правоохоронні органи отримали дозвіл на доступ до журналів обліку нафтопродуктів та інших документів.

Glusco — мережа заправних станцій ДП «Глуско». Налічує в Україні 127 автозаправних станцій і шість нафтобаз, які компанія викупила у російської компанії «Роснефть».

Офіційний власник мережі — ізраїльський бізнесмен Нісан Мойсеєв. Журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні визначили, що Моісеєв пов’язаний дружніми зв’язками з Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, допит депутата Віктора Медведчука 9 березня підтвердила Служба безпеки України. До слідчих кума Путіна викликали через так звані «плівки Медведчука-Суркова» — записи розмов парламентаря з колишнім помічником президента Росії, який в Кремлі відповідав за Донбас.