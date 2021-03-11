В ООН заступилися за підсанкційні «канали Медведчука». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151575-v-oon-zastupylysya-za-pidsankciyni-kanaly-medvedchuka.html

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Санкції проти телевізійних каналів NewsOne, «112 Україна» та ZiK прокоментували в ООН.

В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини стверджують, що заборона цих телеканалів може вплинути на свободу вираження поглядів в Україні. Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, передає «Радіо Свобода».

За її словами, країни повинні не лише захищати і забезпечувати права на свободу вираження поглядів, але забезпечувати право отримувати різну інформацію.

Хоча для держави законною метою є захист національної безпеки, у тому числі шляхом протидії дезінформації, УВКПЛ стурбоване тим, що це рішення може вплинути на свободу вираження поглядів в Україні і нагадує, що держави зобов’язані поважати, захищати і забезпечувати права на свободу вираження поглядів, у тому числі право шукати, отримувати і поширювати різноманітну інформацію та ідеї, — заявила Богнер.



Як відомо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Нагадаємо, Верховний суд 1 березня дав хід першій справі щодо оскарження указу Зеленського про санкції проти телеканалів ZIK, NewsOne та «112 Україна», пов’язаних із нардепом Віктором Медведчуком. Згодом суд відкрив провадження у цій справі, а її розгляд призначив на 29 березня.