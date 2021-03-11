Олександр Тупицький, фото: «Чесні новини життя України»

https://racurs.ua/ua/n151574-ksu-provede-speczasidannya-rozglyadatymut-dyscyplinarnyy-prostupok-tupyckogo.html

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Конституційний суд України (КСУ) 17 березня збереться на спецзасідання.

Під час цього спецзасідання розглядатимуть питання про вчинення головою КСУ Олександром Тупицьким істотного дисциплінарного проступку, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відповідну заяву зробив під час засідання Великої палати КСУ заступник голови КСУ Сергій Головатий, який головує у відомстві на період відсторонення Тупицького.

Зазначається, що новопризначений суддя Віктор Кичун просив внести питання про призначення відповідного спецзасідання до порядку денного засідання 11 березня, проте Головатий зауважив, що спецзасідання вже призначене на 17 березня і що судді про це поінформовані.

Варто додати, що Головатий цього разу знову, попри протести суддів, вів засідання, перебуваючи у кріслі голови КСУ Тупицького.

Тупицького Зеленський відсторонив своїм указом наприкінці грудня 2020 року. До 4 березня Головатий, проводячи засідання як заступник голови КСУ, здійснював це зі свого місця.