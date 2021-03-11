Екс-заступник Баканова назвав радника Єрмака “розумово відсталим” — політика України

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Дмитро Нескоромний, колишній заступник голови Служби безпеки України, який очолював Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, не підбираючи слів охарактеризував радника Андрія Єрмака Михайла Подоляка. Раніше політтехнолог заявив про зв’язок між Нескоромним та звільненим з Офісу президента України Андрієм Богданом, назвавши його дії «підступом».

Коментувати Фейсбук Подоляка, який не займає жодної державної посади і до того ж є розумово відсталим, — безглузде заняття. У нього є зрозумілий господар, який перебуває не на Банковій, — зазначив Нейскоромний в інтерв’ю «Бабелю».

Колишній працівник СБУ додав, що його кандидатуру в спецслужбу президенту Володимиру Зеленському запропонував під час наради сам Баканов, а не Богдан. На підтвердження своїх слів Нескоромний запропонував переглянути носії інформації з нарад на Банковій.

Підтримав мою кандидатуру не Богдан. На цих нарадах був присутній і Зеленський, — зазначив колишній топ-чиновник спецслужби.

Водночас він ствердно відповів на запитання щодо наявності спілкування з Богданом.

Зустрічалися багато разів за службовим обовʼязком під час нарад в ОПУ, — зазначив Нескоромний.

Нагадаємо, наприкінці січня СБУ затримала свого співробітника Юрія Расюка за підозрою у підготовці вбивства колеги — начальника главку внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Згодом у Баканова назвали організатором злочину Нескоромного, який усі звинувачення відкидає й заявляє про «провокацію». Також він запевняє, що отримав особисті гарантії безпеки для себе і сім’ї від Володимира Зеленського.

Окрім цього, у січні радник Єрмака Подоляк оприлюднив власне бачення справи проти Нескоромного.