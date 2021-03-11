Экс-заместитель Баканова назвал советника Ермака «умственно отсталым»

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Ракурс

Дмитрий Нескоромный, бывший замглавы Службы безопасности Украины, возглавлял Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, не подбирая слов охарактеризовал советника Андрея Ермака Михаила Подоляка. Ранее политтехнолог заявил о связи между Нескоромным и бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, а также назвал его действия «коварными».

Комментировать Фейсбук Подоляка, который не занимает никакой государственной должности и к тому же является умственно отсталым, — бессмысленное занятие. У него есть понятный хозяин, который находится не на Банковой, — отметил Нейскоромный в интервью «Бабелю».

Бывший сотрудник СБУ добавил, что его кандидатуру в спецслужбу президенту Владимиру Зеленскому предложил во время совещания сам Баканов, а не Богдан. В подтверждение своих слов Нескоромный предложил пересмотреть носители информации из совещаний на Банковой.

Поддержал мою кандидатуру не Богдан. На этих совещаниях присутствовал и Зеленский, — отметил бывший топ-чиновник спецслужбы.

В то же время он утвердительно ответил на вопрос о наличии общения с Богданом.

Встречались много раз по долгу службы во время совещаний в ОПУ, — отметил Нескоромный.

Напомним, в конце января СБУ задержала своего сотрудника Юрия Расюка по подозрению в подготовке убийства коллеги — начальника главка внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Впоследствии у Баканова назвали организатором преступления Нескоромного, который все обвинения опроверг и заявил о «провокации». Также он уверяет, что получил личные гарантии безопасности для себя и своей семьи от Владимира Зеленского.

Кроме этого, в январе советник Ермака Подоляк обнародовал свое видение ситуации с Нескоромным.