Ермак отказался от разговора с авторами фильма о «вагнеровцах». Фото: liga.net

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Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, отказался встречаться с авторами фильма о «вагнеровцах».

Чиновник сам пригласил съемочную группу издания Bellingcat, предоставил им транспорт и охрану. В указанное время встреча не состоялась, на звонки Ермак не отвечал. Об этом сообщил агент Национального антикоррупционного бюро и ветеран АТО Евгений Шевченко на своей странице в Facebook. Такую же информацию обнародовал в Telegram и нардеп Алексей Гончаренко.

В августе Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ЧВК «Вагнер» было спланированной и длительной операцией контрразведки Службы безопасности Украины, однако ее проведение сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как известно, летом 2020 года произошел срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской «ЧВК Вагнера», которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Их заманили в Беларусь и должны были арестовать в Киеве во время якобы переброски на новое задание в Венесуэлу. В составе группы, которую должны были схватить, были люди, вероятно причастные к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 вблизи Луганска.

Напомним. съемочная группа издания Bellingcat 10 марта прибыла в Киев, журналисты изучают причины срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев» и презентуют об этом фильм.