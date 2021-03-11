Очереди скорых под больницей и нелепый карантин — мэр Ивано-Франковска о COVID-ситуации

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Ракурс

Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске и области очень сложная. Под больницами образуются очереди скорых. В то же время введеный «красный» уровень карантина мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал бестолковым.

В больницах города сейчас не осталось свободных мест для больных COVID-19, заявил мэр во время разговора на местном радио.

Скорые привозят людей в медучреждения и ждут по два часа, чтобы освободилось место для больного. Марцинкив рассказал о больной женщине, которую возили от больницы к больнице. По дороге она скончалась.

По два часа ждали, чтобы больных госпитализировали. Ждут больные в тяжелой форме. В больнице вынуждены выписывать тех, кто в стабильном и среднем состоянии, потому что нужно помочь тем, кто нуждается в кислородной помощи, — рассказал Марцинкив.

Мэр сказал, что скептически относится к продолжению ограничений красной зоны и назвал процесс вакцинации провалившимся.

В Ивано-Франковске сейчас в больницах 720 пациентов с коронавирусом. Полностью заполнена ЦГКБ, городская больница № 1, гинекологическое отделение родильного дома и один этаж кардиологического центра. Дополнительные места готовятся развернуть в городской поликлинике № 2.

Часть пациентов из областного центра размещают в райбольнице, помог и мэр Львова.

Марцинкив назвал борьбу с коронавирусом имитацией бурной деятельности на своей странице в Фейсбук.

«Ракурс» сообщал, что мобильный госпиталь в Ивано-Франковской области начал принимать пациентов с COVID-19.