Черги швидких під лікарнею і недолугий карантин — мер Івано-Франківська про з COVID-ситуацію

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Ракурс

Ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську та області є дуже складною. Під лікарнями утворюються черги швидких, водночас запроваджений «червоний» рівень карантин мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав недолугим.

У лікарнях міста наразі не залишилося вільних місць для хворих на COVID-19, заявив мер під час розмови на місцевому радіо.

Швидкі привозять людей до медзакладів і чекають по дві години, щоб звільнилося місце для хворого у лікарні. Марцінків розповів про хвору жінку, яку возили від лікарні до лікарні. По дорозі вона померла.

По дві години чекали, щоб хворих госпіталізували. Чекають хворі у важкій формі. В лікарні змушені виписувати тих, хто у стабільному і середньому стані, бо треба допомогти тим, хто потребує кисневої допомоги, — розповів Марцінків.

Мер сказав, що скептично ставиться до продовження обмежень червоної зони і назвав процес вакцинації проваленим.

В Івано-Франківську наразі в лікарнях 720 пацієнтів з коронавірусом. Повністю заповнена ЦМКЛ, міська лікарня № 1, гінекологічне відділення пологового будинку та один поверх кардіологічного центру. Додаткові місця готують розгорнути в міській поліклініці № 2.

Частину пацієнтів з обласного центру розміщають у райлікарнях, допоміг й міський голова Львова.

Марцінків назвав боротьбу з коронавірусом імітацією бурхливої діяльності на своїй сторінці у Фейсбук.

«Ракурс» повідомляв, що мобільний госпіталь в Івано-Франківській області почав приймати пацієнтів з COVID-19.