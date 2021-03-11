Єрмак відмовився від розмови з авторами фільму про «вагнерівців». Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n151572-iermak-vidmovyvsya-vid-rozmovy-z-avtoramy-filmu-pro-vagnerivciv-agent-nabu.html

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Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, відмовився зустрічатися з авторами фільму про «вагнерівців».

Чиновник сам запросив знімальну групу видання Bellingcat, надав їм транспорт та охорону. У зазначений час зустріч не відбулася, на дзвінки Єрмак не відповідав. Про це повідомив агент Національного антикорупційного бюро та ветеран АТО Євген Шевченко на власній сторінці у Facebook. Таку ж інформацію оприлюднив у Telegramі нардеп Олексій Гончаренко.

У серпні Шевченко заявив, що затримання в Білорусі групи ПВК «Вагнер» було спланованою і тривалою операції контррозвідки Служби безпеки України, проте її проведення зірвав очільник офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, влітку 2020 року стався зрив масштабної спецоперації із затримання у Білорусі бійців російської «ПВК Вагнера», які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Їх заманили у Білорусь і мали арештувати у Києві під час буцімто перекидання на нове завдання у Венесуелу. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 поблизу Луганська.

Нагадаємо. знімальна група видання Bellingcat 10 березня прибула до Києва, журналісти вивчають причини зриву спецоперації по затриманню «вагнерівців» і презентують про це фільм.