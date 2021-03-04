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Ракурс
Головатий вмостився на місце Тупицького в КСУ під протести суддів

Головатий вмостився на місце Тупицького в КСУ під протести суддів

4 бер 2021, 12:05
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Сергій Головатий, заступник голови Конституційного суду України, у четвер під час розгляду питання щодо конституційності закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького. Проти цього виступив суддя Олександр Литвинов.

Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадки в залі? — спитав Литвинов, пише «Укрінформ».

Я залишу це питання без відповіді, — парирував Головатий.

Займіть тоді своє місце… Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного суду України, — заявив Литвинов, на що Головатий не відповів і продовжив вести засідання на місці Тупицького.

Нагадаємо, на період відсторонення Тупицького на засіданнях Великої палати КСУ головує Головатий, проте до 4 березня він це здійснював зі свого місця.


29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ на два місяці. Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації «Зуївського енергомеханічного заводу» в Донецькій області.

26 лютого 2021 року президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького.

Джерело: Ракурс


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