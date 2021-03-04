Головатый занял кресло Тупицкого в КСУ под протесты судей

https://racurs.ua/n151272-golovatyy-zanyal-kreslo-tupickogo-v-ksu-pod-protesty-sudey.html

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Сергей Головатый, заместитель председателя Конституционного суда Украины, в четверг во время рассмотрения вопроса о конституционности закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. Против этого выступил судья Александр Литвинов.

Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале? — спросил Литвинов, пишет «Укринформ».

Я оставлю этот вопрос без ответа, — парировал Головатый.

Займите тогда свое место… Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины, — заявил Литвинов, на что Головатый не ответил и продолжил вести заседание на месте Тупицкого.

Напомним, в период отстранения Тупицкого на заседаниях Большой палаты КСУ председательствует Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.

29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ на два месяца. Перед тем прокуратура сообщила, что Тупицкий подозревается в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в даче ложных показаний. Дело касается приватизации «Зуевского энергомеханического завода» в Донецкой области.

26 февраля президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого.