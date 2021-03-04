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Новые снимки с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1». Фото: trend.az

Новые снимки с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1» (ФОТО)

4 мар 2021, 11:47
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«Тяньвэнь-1» (Tianwen-1), китайский зонд для изучения Марса, прислал новые фотографии поверхности Красной планеты.

Три изображения были опубликованы в четверг, 4 марта, Китайским национальным космическим управлением (CNSA).

Два черно-белых фото в высоком разрешении были сделаны зондом на расстоянии от 330 до 350 км от поверхности Марса.

На них запечатлены небольшие кратеры, хребты и дюны. Диаметр самого большого кратера оценивается примерно в 620 м.

Новые снимки с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1». Фото: CNSA

Новые снимки с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1». Фото: CNSA

Цветной снимок был сделан камерой среднего разрешения. На нем можно увидеть северную полярную область Марса.

Новые снимки с орбиты Марса прислал китайский зонд «Тяньвэнь-1». Фото: CNSA


Первый снимок Красной планеты «Тяньвэнь-1» прислал в начале февраля. Зонд удален от Земли примерно на 184 млн км, а от Марса — на 1,1 млн км.

Напомним, марсоход Perseverance прислал новые впечатляющие фото Красной планеты. Он прибыл на Марс 18 февраля после почти семи месяцев полета с Земли.

Источник: Ракурс


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