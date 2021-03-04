Нові знімки з орбіти Марса надіслав китайський зонд «Тяньвень-1» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n151271-novi-znimky-z-orbity-marsu-nadislav-kytayskyy-zond-tyanven-1-foto.htmlРакурс
«Тяньвень-1» (Tianwen-1), китайський зонд для вивчення Марса, надіслав нові фотографії поверхні Червоної планети.
Три зображення опублікувало в четвер, 4 березня, Китайське національне космічне управління (CNSA).
Два чорно-білих фото у високій роздільній здатності були зроблені зондом на відстані від 330 до 350 км від поверхні Марса.
На них зображені невеликі кратери, хребти й дюни. Діаметр найбільшого кратера оцінюється приблизно в 620 м.
На кольоровому знімку можна побачити північну полярну область Марса.
Перший знімок Червоної планети «Тяньвень-1» надіслав на початку лютого. Зонд віддалений від Землі приблизно на 184 млн км, а від Марса — на 1,1 млн км.
Нагадаємо, марсохід Perseverance надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Він прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.