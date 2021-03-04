Нові знімки з орбіти Марсу надіслав китайський зонд «Тяньвень-1». Фото: trend.az

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Ракурс

«Тяньвень-1» (Tianwen-1), китайський зонд для вивчення Марса, надіслав нові фотографії поверхні Червоної планети.

Три зображення опублікувало в четвер, 4 березня, Китайське національне космічне управління (CNSA).

Два чорно-білих фото у високій роздільній здатності були зроблені зондом на відстані від 330 до 350 км від поверхні Марса.

На них зображені невеликі кратери, хребти й дюни. Діаметр найбільшого кратера оцінюється приблизно в 620 м.

На кольоровому знімку можна побачити північну полярну область Марса.

Перший знімок Червоної планети «Тяньвень-1» надіслав на початку лютого. Зонд віддалений від Землі приблизно на 184 млн км, а від Марса — на 1,1 млн км.

Нагадаємо, марсохід Perseverance надіслав нові приголомшливі фото Червоної планети. Він прибув на Марс 18 лютого після майже семи місяців польоту з Землі.