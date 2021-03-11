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Александр Тупицкий, фото: «Честные новости жизни Украины»

КСУ проведет спецзаседание — будут рассматривать дисциплинарный проступок Тупицкого

11 мар 2021, 14:00
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Конституционный суд Украины (КСУ) 17 марта соберется на спецзаседание.

Во время этого спецзаседания будут рассматривать вопрос о совершении главой КСУ Александром Тупицким существенного дисциплинарного проступка, сообщает агентство «Укринформ».

Соответствующее заявление сделал во время заседания Палаты КСУ заместитель главы КСУ Сергей Головатый, который председательствует в ведомстве на период отстранения Тупицкого.

Отмечается, что новый судья Виктор Кичун просил внести вопрос о назначении соответствующего спецзаседания в повестку дня заседания 11 марта, но Головатый заявил, что спецзаседание уже назначено на 17 марта и судьи об этом проинформированы.


Стоит добавить, что Головатый в этот раз снова, несмотря на протесты судей, вел заседание, находясь в кресле председателя КСУ Тупицкого.

Тупицкого Зеленский отстранил своим указом в конце декабря 2020 года. До 4 марта Головатый, проводя заседания в качестве заместителя года КСУ, осуществлял это со своего места.


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