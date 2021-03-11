В ООН вступились за подсанкционные «каналы Медведчука». Фото: УП

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Санкции против телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK прокомментировали в ООН.

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека утверждают, что запрет этих телеканалов может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине. Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает «Радіо Свобода».

По ее словам, страны должны не только защищать и обеспечивать права на свободу выражения взглядов, но и обеспечивать право получать различную информацию.

Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи, — заявила Богнер.



Как известно, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми связанных с ним юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Напомним, Верховный суд 1 марта дал ход первому делу об обжаловании указа Зеленского о санкциях против телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», связанных с нардепом Виктором Медведчуком. Впоследствии суд открыл производство по этому делу, а его рассмотрение назначил на 29 марта.