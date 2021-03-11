РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Йдеться про рішення Ради 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.

Вважається, що Харківські угоди, підписані в Харкові президентами України Віктором Януковичем та РФ Дмитром Медведєвим, відкрили дорогу до анексії Криму.

Харківські угоди ратифікували через чотири дні після підписання. СБУ може порушити справу за статтею «державна зрада». Голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в політиці, — сказав на брифінгу 11 березня секретар Радбезу Олексій Данилов.

Серед інших нардепів він назвав прізвище тодішнього спікера Володимира Литвина, який «пропонує себе на посаду ректора КНУ імені Шевченка і не має морального права цього робити».

У 2008 році РНБО прийняла рішення… Упродовж двох місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроект, який урегульовував питання виходу Чорноморського флоту РФ в 2017 році. На жаль, цей законопроект не був з невідомих нам причин, розроблений і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка далі почала руйнувати всю систему нашої безпеки і привела до того, що в 2010 році з’явилися так звані Харківські угоди, які в безпрецедентно короткий проміжок часу (через чотири дні після підписання їх у Харкові) були ратифіковані депутатами Верховної Ради, — розповів на брифінгу Данілов.

Суть підписаних Януковичем і Медведєвим документів

Україна фактично здавала Крим в безстрокову оренду Чорноморському флору РФ, за що Москва давала Києву 100 дол. знижки на газ.

Однак підписані угоди мали ще бути ратифіковані у Верховній Раді, де нещодавня «помаранчева» влада мала доволі відчутні позиції, хоч і була уже в меншості. На розгляд парламенту ратифікація «Харківських угод» була винесена 27 квітня 2010 року, і це засідання стало одним із найскандальніших в українській історії.

27 квітня у залу принесли кілька сотень яєць, які одразу ж полетіли у спікера Володимира Литвина. Проте його охоронці виявились готовими до цього і прихопили на засідання парасольки, які і забезпечили спікерській зачісці та дорогому костюму недоторканність.

Також опозиція накрила свої сектори у сесійній залі прапором, а на місцях більшості спробувала позаклеювати слоти для депутатських карток.

Головним же аргументом стали димові шашки. Їх у Раді мали кидати разом депутати БЮТу і НУНСу, але це зробив лише екс-спікер Андрій Парубій.

Коли по залу розлігся білий дим від шашок, під урядовою ложею почалася бійка. Одним із ключових її учасників був одіозний «новорос» Олег Царьов.

Але як не намагались «помаранчеві» зірвати ратифікацію, угоди таки були проголосовані (236 голосів). Хоча половина регіоналів в момент голосування блокувала трибуну, а Ріната Ахметова просто не було у Раді, їхні голоси також порахували.

Злочинна анексія стала можлива саме завдяки тому, що після «харківських угод» чисельність військ ЧФ РФ поступово і неконтрольовано збільшувалась.

Серед тих, хто голосував за ратифікацію Харківських угод: Ринат Ахметов, Ігор Палиця, Вадим Столар, Віталій Хомутинник, Микола Злочевський, Юрій Іванющенко, Василь Хмельницький, Андрій Деркач, Юлія Льовочкіна (Новікова).

Також в списку є люди на сьогоднішніх посадах: Максим Луцький (ректор НАУ), Василь Горбаль (член ради НБУ), Сергій Головатий (суддя КСУ).