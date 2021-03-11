СНБО поручил СБУ открыть дела по государственной измене за ратификацию Харьковских соглашений

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СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Речь идет о решении Рады 27 апреля 2010 года и действиях 236 депутатов, которые поддержали это решение.

Считается, что Харьковские соглашения, подписанные в Харькове президентами Украины Виктором Януковичем и РФ Дмитрием Медведевым, открыли дорогу к аннексии Крыма.

Харьковские соглашения ратифицировали через четыре дня после подписания.

СБУ может возбудить дело по статье «государственная измена». Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике, — сказал на брифинге 11 марта секретарь Совбеза Алексей Данилов.

Среди других нардепов он назвал фамилию тогдашнего спикера Владимира Литвина, который «предлагает себя на должность ректора КНУ имени Шевченко и не имеет морального права этого делать».

В 2008 году СНБО принял решение… В течение двух месяцев Кабинет министров должен был предложить законопроект, который регулировал вопрос выхода Черноморского флота РФ в 2017 году. К сожалению, этот законопроект не был по неизвестным нам причинам разработан и мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начал разрушать всю систему безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые Харьковские соглашения, которые в беспрецедентно короткий промежуток времени были ратифицированы депутатами Верховной Рады, — рассказал на брифинге Данилов.

Суть подписанных Януковичем и Медведевым документов

Украина фактически сдавала Крым в бессрочную аренду Черноморскому флору РФ, за что Москва давала Киеву 100 долл. скидки на газ.

Однако подписанные соглашения должны были пройти ратификацию в Верховной Раде, где недавняя «оранжевая» власть имела ощутимые позиции, хотя и была уже в меньшинстве.

На рассмотрение парламента ратификацию «харьковских соглашений» вынесли 27 апреля 2010 года. Это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.

27 апреля в зал принесли несколько сотен яиц, которые сразу же полетели в спикера Владимира Литвина. Однако его охранники оказались готовы к этому и прихватили на заседание зонтики.

Также оппозиция накрыла свои сектора в сессионном зале флагом, а на местах большинства попыталась заклеить слоты для депутатских карточек.

Главным же аргументом стали дымовые шашки. Их в Раде должны были вместе бросать депутаты БЮТ и НУНС, но это сделал только экс-спикер Андрей Парубий.

Когда по залу разнесся белый дым от шашек, под правительственной ложей началась драка. Одним из ключевых ее участников был одиозный «новорос» Олег Царев.

Но как ни старались «оранжевые» сорвать ратификацию, соглашения таки были проголосованы (236 голосов). Хотя половина регионалов в момент голосования блокировала трибуну, а Рината Ахметова просто не было в Раде, их голоса также посчитали.

Преступная аннексия стала возможна именно благодаря тому, что после «харьковских соглашений» численность войск ЧФ РФ постепенно и неконтролируемо увеличивалось.

Среди голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова).

Также в списке есть люди на сегодняшних должностях: Максим Луцкий (ректор НАУ), Василий Горбаль (член совета НБУ), Сергей Головатый (судья КСУ).