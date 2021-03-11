Разумков рассказал, сотрудничает ли он с Гройсманом и Кличко

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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады рассказал, являются ли бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко его потенциальными союзниками в политике.

Если я не строю никаких политических проектов, как у меня могут быть союзники… Сегодня мне не оказывает политическую или иную поддержку ни Гройсман, ни Кличко. Давайте не забывать, что мэр Киева еще и возглавляет Ассоциацию городов Украины. Я 100% буду работать с представителями местных властей, это даже не мое желание, это моя обязанность, — отметил Разумков в интервью «РБК-Украина».

По мнению спикера парламента, для построения нормальной вертикали власти нужно искать точки соприкосновения.

В 95% можно найти то, что даст положительную синергию всем. И я сейчас не говорю о политике, я говорю о развитии государства… Построить нормальную вертикаль государственной машины, которая работала бы на каждом уровне, можно только выстраивая эффективную коммуникацию с представителями местной власти, — добавил Разумков.

Напомним, недавно председатель Рады совершил рабочие поездки по регионам Украины. В то же время он исключил, что эти визиты связаны с развитием собственной политической силы в областях и отстранения от Владимира Зеленского.

Мои коллеги (нардепы — ред.) ездят по своим округам и не только по своим. Я считаю, что когда ты сидишь в кабинете, ты начинаешь терять связь с реальностью, — отметил нардеп.

Разумков убежден, что прилагает максимум усилий для выполнения возложенных на него обязанностей.