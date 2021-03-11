Разумков «уколол» Банковую — Многие из тех, кто сегодня озвучивает домыслы, и рядом не стояли

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, прокомментировал замечания, озвученные представителями команды Офиса президента Украины об автономной позиции главы парламента по некоторым вопросам, которая якобы связана с его намерением начать самостоятельную политическую карьеру и отстранится от Владимира Зеленского.

Нет, это совершенно неверно. Я понимаю, что многим этого очень хотелось, теперь нашли способ. Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это во многом будет совпадать с тем, что я говорю сегодня. Посмотрите на мою риторику до того, как я стал председателем Верховной Рады, и когда эта команда только начинала работать еще в далеком 2018 году. Когда многие из тех, кто сегодня озвучивает домыслы, и рядом не стояли, — заявил Разумков в интервью «РБК-Украина».

Глава парламента уверен в необходимости оставаться в «той парадигме, которая есть». В то же время он заверил, что в случае изменения позиции нужно четко объяснить причину.

Напомним, ранее возможный конфликт Разумкова и Зеленского прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Тогда он заверил в отсутствии споров между руководством государства. В то же время он заявил следующее: