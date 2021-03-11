Разумков “вколов” Банкову — Багато тих, хто сьогодні висловлює домисли, і поруч не стояли

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, прокоментував зауваження, озвучені представниками команди Офісу президента України щодо автономної позиції глави парламенту з деяких питань, яка нібито пов’язана з його наміром розпочати самостійну політичну кар'єру й відсторонитися від Володимира Зеленського.

Ні, це абсолютно невірно. Я розумію, що багатьом цього дуже хотілося, тепер знайшли спосіб. Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивитеся, що я говорив рік тому, це багато у чому буде збігатися з тим, що я кажу сьогодні. Подивіться на мою риторику до того, як я став головою Верховної ради, і коли ця команда тільки починала працювати ще у далекому 2018 році. Коли багатьох з тих, хто сьогодні висловлює домисли, і поруч не стояло, — заявив Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

Глава парламенту впевнений в необхідності залишатися у «тій парадигмі, яка є". Водночас він запевнив, що у разі зміни позиції потрібно чітко пояснити чому.

Нагадаємо, раніше конфлікт Разумкова і Зеленського прокоментував радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк. Тоді він запевнив у відсутності суперечок між керівництвом держави. Водночас він заявив наступне: