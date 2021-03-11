Разумков розповів, чи співпрацює з Гройсманом та Кличком

https://racurs.ua/ua/n151594-razumkov-rozpoviv-chy-spivpracuie-z-groysmanom-ta-klychkom.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради розповів, чи є колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та мер Києва Віталій Кличко його потенційними союзниками в політиці.

Якщо я не будую жодних політичних проектів, як у мене можуть бути союзники… На сьогодні мені не надає політичну або іншу підтримку ні Гройсман, ні Кличко. Давайте не забувати, що мер Києва ще й очолює Асоціацію міст України. Я 100% працюватиму з представниками місцевої влади, це навіть не моє бажання, це мій обов’язок, — зазначив Разумков в інтерв’ю «РБК-Україна».

На думку спікера парламенту, для побудови нормальної вертикалі влади потрібно шукати точки дотику.

У 95% можна знайти те, що дасть позитивну синергію всім. І я зараз не говорю про політику, я кажу про розвиток держави… Побудувати нормальну вертикаль державної машини, яка працювала б на кожному рівні, можна тільки вибудовуючи ефективну комунікацію з представниками місцевої влади, — додав Разумков.

Нагадаємо, нещодавно голова Ради здійснив робочі поїздки по регіонах України. Водночас він відкинув, що ці візити пов’язані з розбудовою власної політичної сили в областях й відсторонення від Володимира Зеленського.

Мої колеги (нардепи — ред.) їздять по своїх округах і не лише по своїх. Я вважаю, що коли ти сидиш у кабінеті, ти починаєш втрачати зв’язок з реальністю, — зауважив нардеп.

Разумков переконаний, що докладає максимум зусиль задля виконання покладених на нього обов’язків.